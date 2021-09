Gubbio pronto alla sfida in casa Reggiana, Torrente: “Rispetto, non paura”

GUBBIO– Il Gubbio in campo domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Reggiana dell’ex tecnico della Ternana Attilio Tesser alle 17.30

Così il tecnico rossoblù Vincenzo Torrente conferenza stampa: “Nelle prime gare abbiamo fatto molto bene, sia come prestazioni che di risultati. Ora incontriamo una squadra fra le favorite per la vittoria del campionato. Ci aspetta un’altra prova importante: grande rispetto ma nessuna paura. Noi dobbiamo essere bravi a ripartire ed essere più concreti rispetto alle partite precedenti, evitando cali di concentrazione in difesa come ci è successo con la Fermana. Peccato per l’assenza di Fantacci, ma sarà una occasione per coloro che hanno giocato meno sinora.

Assente. Tommaso Fantacci si è sottoposto ad esame strumentale che ha rilevato una distrazione muscolare al muscolo pettineo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie necessarie ed il recupero è stimato in circa 15 giorni.

Le ultime. Scontata la conferma del 4-3-3 così come la riconferma in blocco della retroguardia con Ghidotti in porta, Oukhadda a destra, signorini e Redolfi in mezzo, Aurelio a sinistra. In regia spazio a Cittadino, con Malaccari sul centro destra e Sainz-Maza, pronto a rilevare lo squalificato Bulevardi, sul centro sinistra. In attacco, Mangni e Arena saranno a supporto di Sarao.