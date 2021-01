Gubbio, pranzo indigesto a Modena: vincono i gialloblu 2-0

MODENA-GUBBIO 2-0 (1-0)

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Varutti (28′ st Mattioli); Prezioso (19′ st Muroni), Gerli, Castiglia; Sodinha (28′ st Davi); Scappini (19′ st Monachello), Spagnoli. A disp.: Narciso, Chiossi, De Santis, Ingegneri, Corradi, Abiuso, Tulissi, Costantino. All.: Mignani.

GUBBIO (4-3-2-1): Cucchietti; Munoz (19′ st De Silvestro), Uggè, Signorini, Formiconi; Serena (35′ st Migliorelli), Malaccari, Oukhadda; Pasquato (35′ st Pellegrini), Sainz Maza; Gomez. A disp.: Zamarion, Elisei, Cinaglia, Ferrini, Gaia, Gerardi. All.: Torrente.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa (Bertelli di Busto Arsizio e Ravera di Lodi); quarto uomo: Zufferli di Udine.

RETI: 25′ pt Spagnoli (M), 12′ st Prezioso (M).

NOTE: Ammoniti Formiconi (G), Prezioso (M), Gomez (G), Uggè (G)

MODENA – Va male al Gubbio la trasferta in terra emiliana contro il Modena. I lupi combattono ma non riescono a conquistare il fortino dei canarini. Degno di nota è il colpo di testa di Sainz Maza che viene catturato con una prodezza da Gagno. Dopo 25′ giocati con un buon ritmo a portare in vantaggio i padroni di casa è stato Spagnoli. Grande occasione per la squadra modenese al 41′ con Scappini che non riesce a siglare il raddoppio. E’ nella ripresa che la formazione casalinga mette la parola fine all’incontro. Al 14′ Sodinha piazza un pallone buono per Prezioso che batte Cucchietti. Il Modena può quindi celebrare i tre punti. Al Gubbio non resta che attendere domenica prossima per riscattarsi con la Sambenedettese.