Gubbio, positivo al Covid il vescovo monsignor Paolucci Bedini

GUBBIO -Il vescovo di Gubbio monsignor Luciano Paolucci Bedini è risultato positivo al Covid e pertanto non presiederà la stagione quaresimale. Lo comunica la Diocesi, sottolineando come “è risultato positivo al virus Sars-Cov-2 dopo il tampone effettuato prima di celebrare la santa messa domenicale presso la residenza per anziani “Mosca”. Le condizioni di mons. Paolucci Bedini sono buone e non destano preoccupazioni, ma hanno obbligato il Vescovo ad annullare tutti gli impegni in presenza previsti per questi giorni.