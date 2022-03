Gubbio più forte dell’emergenza: fa tris alla Vis Pesaro

GUBBIO- Importante tris del Gubbio ai danni della Vis Pesaro. Vittoria pesantissima viste anche le tante assenze.

Marchigiani pericolosi per primi con una punizione di Tonso (para Ghidotti) e un tentativoo di Marcandella (palla a lato), poi il Gubbio segna al 28′: Tazzer batte un fallo laterale, Francofonte serve Coppola e la palla poi arriva a Bulevardi che calcia al volo di destro: un tiro centrale radente che sorprende un incerto Farroni.

Raddoppio al minuto 32: corner di Sainz Maza, sbuca indisturbato Bonini che di testa insacca nell’angolino. La reazione della Vis è timida e si concretizza con un solo tentaitivo di Saccani. Nella ripresa Sainz Maza impegna Farroni in diagonale, poi Sanogo fa lo stesso con Ghidotti. Al 25′ il tris: Tazzer conquista palla a centrocampo e serve Spalluto che di destro segna a mezza altezza. Il Gubbio chiude in 9 per i rossi a Bulevardi (fallo da dietro di Saccani) e Bonini (doppia ammonizione).

.

Il tabellino

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Tazzer, Signorini, Redolfi, Bonini; Francofonte, Di Noia, Bulevardi; Mangni (42′ st Lamanna), Spalluto, Sainz Maza. A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Righetti, D’Angelo, D’Amico, Sarao. All.: Torrente.

VIS PESARO (3-4-3): Farroni; Di Sabatino, Piccinini, Rubin (41′ st De Nuzzo); Saccani, Acquadro (41′ st Besea), Coppola, Lombardi (13′ st Sanogo); Marcandella (30′ st Silenzi), Tonso (31′ st Astrologo), Cannavò. A disp.: Campani, Manetta, Maccioni, Eleuteri, Parrinello, Rossi, Fiorani. All.: Banchini.

Arbitro: Leone di Barletta (assistenti: Giuggoli- Lisi IV Ufficiale Fichera).

Marcatori: 28′ pt Bulevardi (G), 32′ pt Bonini (G), 25′ st Spalluto (G).

Note: Espulsi: 29′ st Bulevardi (G) per gioco falloso; 40′ st Bonini (G) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Sainz Maza (G), Acquadro (V), Lombardi (V), Signorini (G), Di Noia (G). Angoli: 3-7. Recupero: 2′ pt; 4′ st.