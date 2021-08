Gubbio, pari senza reti all’esordio stagionale: col Cesena finisce 0-0

CESENA-GUBBIO 0-0

CESENA (4-4-2): Nardi; Candela, Mulè, Ciofi, Adamoli (30′ st Yabre); Ilari (38′ st Rigoni), Ardizzone, Steffè (30′ st Brambilla), Zecca; Tonin (12′ st Caturano), Bortolussi. A disp.: Fabbri, Benedettini, Lepri, Munari, Berti, Nannelli, Shpendi. All.: Viali.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena (28′ st D’Amico), Sarao, Fantacci (19′ st Mangni). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Migliorelli, Sainz Maza, Francofonte, Fedato, Spalluto. All.: Torrente.

ARBITRO: Carella di Bari (Pellino di Frattamaggiore e Somma di Castellammare di Stabia); quarto uomo: Cerbasi di Arezzo.

NOTE: Ammoniti Oukhadda (G), Candela (C), Redolfi (G), Zecca (C)

CESENA – All’esordio stagionale il Gubbio riporta a casa un punto dalla trasferta di Cesena. Al 7’ i padroni di casa si fanno pericolosi con Ilari di testa. Per il Gubbio al 9’ Arena prova a dire la sua nell’area dei bianconeri ma viene fermato da Mulè. Al 25’ un lancio di Staffè termina alto sopra la porta eugubina. Al 30’ Arena vede pararsi da Nardi un tiro velenoso. Al 5’ del secondo tempo Sarao fa filtrare un rasoterra bloccato da Staffè. Al 14’ una punizione battuta da Cittadino è deviata dalla barriera romagnola. Al 21’ un colpo di Adamoli va di un soffio a lato di Ghidotti. Al 33’ Mulè dice no a un tentativo di Sarao. Al termine del tempo regolamentare brividi per i rossoblù, con la palla che sibila di poco sopra la traversa su tiro di Mulè. Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio del signor Carella.