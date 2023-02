Gubbio, pari in rimonta sul campo dell’Imolese

IMOLA– Finisce 1-1 fra Imolese e Gubbio. Un gol per tempo, entrambi nel finale di partita.

Locali avanti al 43′: sulla sinistra lavora un bel pallone D’Auria che serve al centro verso Bani che prova il tiro al volo dal limite che costringe Greco a respingere la sfera in tuffo; Zanini scatta sul filo del fuorigioco e di destro mette in rete. Pari del Gubbio al 34′ della ripresa: dalla destra Rosaia serve al limite Semeraro che prova il tiro di sinistro radente, Rossi si fa sorprendere con la palla che gli sfugge via come una saponetta, passa sotto il corpo e si infila in rete

Il tabellino

IMOLESE (4-4-2): Rossi; Maddaloni, Serpe, De Vito (24′ st Scremin), Agyemang (9′ st Fort); Zanon, Zanini (24′ st Annan), Faggi, Bani (20′ st Bertaso); Simeri, D’Auria (24′ st Mamona). A disp.: Adorni, Camilleri, Macario, De Feo, Corner, Tulli. All.: Antonioli.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli (22′ st Tazzer), Redolfi, Bonini, Nicolao (22′ st Semeraro); Rosaia, Toscano (19′ st Bontà), Bulevardi (20′ st Arras); Arena; Di Stefano (1′ st Spina), Vazquez. A disp.: Di Gennaro, Meneghetti, Portanova, Dutu, Vitale. All.: Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

ARBITRO: Burlando di Genova (assistenti: Peloso-Tomasi IV Uomo Mancini).

MARCATORI: 43′ pt Zanini (I), 34′ st Semeraro (G).

NOTE: Ammoniti: Arena (G), Agyemang (I), Rosaia (G), Bani (I), De Vito (I), Bonini (G), Redolfi (G), Faggi (I). Angoli: 6-6. Recupero: 0′ pt; 5′ st.