Gubbio, pari con beffa sul campo dell’Imolese

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia (5′ st Cerretti), Angeli, Rinaldi, Liviero; Lombardi A. (32′ st Masella), Torrasi (1′ st Palma), Benedetti; Lombardi L. (32′ st De Sarlo), Padovan, Turchetta (18′ pt Matarrese). A disp.: Santopadre, Vona, Boscolo Chio, La Vardera, Belloni. All.: Fontana.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Bulevardi, Cittadino, Sainz Maza (47′ st Malaccari); Mangni (17′ st Arena), Sarao, D’Amico (36′ st Fantacci). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Francofonte, Spalluto. All.: Torrente.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 (assistenti: Stringini- Ferraioli IV Ufficiale: Ursini)

Reti: 6′ pt Angeli (I), 6′ st Cittadino (G) rigore, 30′ st Arena (G), 34′ st Matarrese (I).

Note: Allontanato al 43’st il tecnico dell’Imolese Fontana per doppia ammonizione per proteste. Ammoniti: Torrasi (I), Mangni (G), Palma (I), Arena (G), Cittadino (G). Angoli: 11-5. Recupero: 3′ pt; 5′ st.

IMOLA- Finisce 2-2 ad Imola fra i romagnoli ed il Gubbio. Parte forte la formazione di casa che va subito in gol: cross di Lia per Angeli che da dietro sbuca e di testa schiaccia la palla dritta verso l’angolino. Imolese vicina al raddoppio al 9′ con Padovan (sinistro teso con miracolo di Ghidotti) e subito dopo con Turchetta che prova il colpo di controbalzo e Ghidotti che respinge non senza difficoltà; riprende Lombardi e il portiere manda in angolo.

Al 18′ prima vera azione del Gubbio quando Cittadino pennella un corner in area e Sarao di testa cerca l’angolino ma la palla va fuori di un metro. Ci prova anche Mangni poi è di nuovo imolese, con una punizione di Liviero dai 20 metri che Ghidotti respinge a fatica. Il portiere eugubino para a terra successivamente su Lombardi ma ne esce una punizione a due a pochissimo dalla porta:Liviero appoggia verso Matarrese che scarica in porta, si salva la difesa eugubina sbrogliando la matassa.

Nella ripresa, il Gubbio pareggia: punizione di Cittadino, braccio di Matarrese e rigore che lo stesso Cittadino segna. Al 9′ padroni di casa in avanti con Luca Lombardi che si libera in area e fa partire un diagonale che sfiora il montante. All’ 11′ altro provvidenziale intervento di Ghidotti che toglie da sotto la traversa la palla su incornata di Rinaldi dopo un corner di Liviero calciato in area. Locali padroni del campo a lungo ma alla mezzora segna il Gubbio: Sainz Maza scappa a sinistra e crossa in mezzo per Arena che al volo fa centro. Al 34′ il 2-2: fuga di Benedetti, palla per Cerretti e cross rasoterra con tap in vincente di Matarrese.