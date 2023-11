Gubbio, pari col Cesena che gioca in 10 per quasi tutto il match

GUBBIo- Finisce 1-1 al Barbetti fra Gubbio e Cesena. La sfida tra Gubbio e Cesena è stata caratterizzata da intensità sin dai primi minuti. Al 3′, il Cesena si è trovato in inferiorità numerica a causa di un fallo di reazione ai danni di Signorini, commesso da Corazza durante un fermo di gioco.

Il Gubbio ha colpito per primo al 16′, quando Morelli ha fornito un cross perfetto da destra, mettendo la palla in area dove Prestia non è riuscito ad arrivare. Di Massimo ha sfruttato l’occasione, calciando la palla rasoterra in rete e portando il Gubbio in vantaggio.

Il Cesena ha risposto al 37′ con un’azione ben orchestrata. Kargbo ha effettuato un dribbling sulla trequarti, poi ha piazzato un filtrante verticale per Adamo, che si è ritrovato da solo di fronte al portiere. Con uno scavino preciso di sinistro, Adamo ha pareggiato il punteggio.

Nella seconda metà del match, le azioni sono proseguite freneticamente. Al 4′, Donnarumma ha calciato una punizione in area dalla trequarti, ma il colpo di testa di Silvestri è stato respinto da Vettorel.

Al 6′, Bulevardi ha provato un tiro dal limite con il destro, ma Prestia ha bloccato il tentativo da terra, suscitando alcune proteste, che però sono state ignorate dall’arbitro.

Al 23′, Shpendi ha cercato un tiro di destro dal limite dopo aver conquistato palla sulla trequarti, ma il portiere Vettorel è stato in grado di intercettare la sfera con un tuffo spettacolare.

Il Cesena ha continuato a spingere, ma il Gubbio ha difeso con determinazione. Nel frattempo, al 41′, Donnarumma ha effettuato un cross dalla sinistra in area, ma la palla ha attraversato l’intera area di rigore senza trovare nessun compagno pronto a deviarla in rete.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini (34′ st Pirrello), Mercadante; Morelli (34′ st Frey), Bulevardi (24′ st Rosaia), Mercati, Dimarco (17′ st Corsinelli); Spina, Di Massimo; Udoh (34′ st Montevago). A disp.: Greco, Stacchiotti, Brogni, Guerrini, Casolari, Di Gianni. All.: Braglia.

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi (1′ st Pieraccini), Prestia, Silvestri; Adamo (29′ st Pierozzi), Francesconi, De Rose, Donnarumma; Kargbo, Bumbu (19′ pt Shpendi) (29′ st Ogunseye); Corazza. A disp.: Siano, Veliaj, Pitti, David, Berti, Chiarello, Giovannini. All.: Toscano.

Arbitro: Costanza di Agrigento (Fine di Battipaglia e Chaivaroli di Pecara); quarto uomo: Torreggiani di Civitavecchia.

Reti: 16′ pt Di Massimo (G), 37′ pt Adamo (C).

Note: Espulso: 3′ pt Corazza (C) per fallo di reazione. Ammoniti: Bulevardi (G), Mercati (G), Dimarco (G). Angoli: 0-1. Recupero: 4′ pt; 5′ st.