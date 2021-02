Gubbio, pari casalingo contro la Vis Pesaro: Pannitteri risponde a Ferrini

GUBBIO (4-3-1-2): Zamarion, Formiconi (19’st Oukhadda), Uggè, Ingrosso; Malaccari (27’st Muñoz), Megelaitis, Hamlili (32′ st Pasquato); Sainz-Maza (27’st Serena), Gomez, Fedato (19’st Pellegrini). A disp: Savelloni, Cinaglia, Sorbelli, Migliorelli, Sdaigui, De Silvestro. All.Torrente.

VIS PESARO (3-4-1-2): Bertinato, Di Sabatino, Ferrani (29’st Pannitteri), Brignani; Nava (20’st Carissoni), Tassi (20’st Germinale), Gelonese, Giraudo (20’st D’Eramo); Di Paola, Gucci, Cannavò (34’st Benedetti). A disp.: Ndiaye, Bastianello, Stramaccioni, Ejjaki, Tessiore. All.Di Donato.

ARBITRO: Crezzini di Siena (assistenti Meocci- Agostino IV Uomo Maranesi). MARCATORI: 14’st Ferrini (G), 31’st Pannitteri (V) NOTE: pomeriggio caldo, con vento. Campo in buone condizioni.Ammoniti: Ferrani, Germinale (V), Formiconi, Sainz-Maza (G) ed il tecnico locale Di Donato. Angoli 7-6, recuperi 0 pt’, 4′.pt

GUBBIO – Pareggio per 1-1 per il Gubbio al Barbetti contro la Vis Pesaro. Primo tempo di grande equilibrio, si parte con una fuga di Cannavò assistito da Di Paola, che tira da limite: palla a lato di pochissimo. Al 15′ Hamili di testa per Sainz Maza: lo spagnolo si aggiusta la palla dal sinistro al destro e tira al volo, con Bertinato che para in tuffo. Risponde la Vis con Gucci che in velocità mette in mezzo per Tassi: tiro e parata in tuffo di Zamarion. Al 23′ occasione rossoblù quando Formiconi da destra con un cross cerca la testa di Fedato, ma l’incornata è imprecisa e la palla sorvola sopra il montante. Poi tocca a Fedato che entra in area e sfodera un tiro-cross che Bertinato smanaccia.

Ripresa che si apre col gol del Gubbio: corner di Sainz Maza e testa di Ferrini. Reazione ospite con Germinale che apre per Cannavò, il quale cerca in diagonale l’angolino ma la palla si perde a lato di poco. Pareggio al 31′: D’Eramo crossa in mezzo, la difesa del Gubbio dorme e Pannitteri tutto solo di testa in tuffo batte Zamarion da posizione decentrata. Al 43′ proteste veementi dei marchigiani per un presunto fallo su Germinale che si appresta in acrobazia a tirare in porta ma entra in contatto con Uggè in area. L’arbitro ammonisce Germinale. Finise qui.