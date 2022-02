Gubbio, pari amarissimo nel recupero a Fermo: sbaglia un rigore al 95′

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Blondett, Urbinati, Scrosta; Rossoni, Mbaye (18′ st Capece), Graziano (1′ st Pannitteri), Sperotto; Bugaro (18′ st Cognigni), Frediani (47′ st Alagna); Marchi (37′ st Tassi). A disp.: Moschin, Parodi, Giannò, Pistolesi, Sangiorgi, Kyeremateng, Molinaro, Simonelli. All.: Riolfo.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini (50′ st Bonini), Redolfi, Tazzer; Bulevardi, Malaccari, Di Noia (22′ st Fantacci); Arena (42′ st Mangni), Sarao, D’Amico (22′ st Sainz Maza). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Righetti, Francofonte, Spalluto. All.: Torrente.

Arbitro: Crezzini di Siena (assistenti: De Vito- Fumarulo. IV Ufficiale)

Reti: 7′ pt Arena (G), 10′ st Pannitteri (F).

Note: Espulso 50′ st Blondett (F) per scorrettezze. Ammoniti: Marchi (F), Di Noia (G), Sperotto (F), Urbinati (F), Mbaye (F), Pannitteri (F). Angoli: 1-7. Recupero: 4′ pt; 8′ st. Sarao calcia alto un rigore al 5’di recupero.

FERMO – Nel recupero di campionato 1-1 allo stadio Bruno Recchioni fra Fermana e Gubbio, coi rossoblù che mancano il gol vittoria negli ultimi secondi. Pronti, via ed il Gubbio segna: Formiconi libera Arena che salta Scrosta e batte in uscita Ginestra con un tiro di sinistro a girare angolato a scavalcare il portiere. Reagisce la Fermana con Sperotto lanciato da Frediani (Ghidotti para), risponde il Gubbio con Tazzer che dopo corner centra il palo con una bordata di destro.

Al 35′ protestano i padroni di casa per un intervento in area su Marchi da parte di Redolfi, ma l’arbitro fa proseguire. Al 40′ occasione mancata quando da destra D’Amico lancia in area Di Noia che si incunea bene però manca il tap in vincente di sinistro perchè scivola a terra.

Nel secondo tempo decisivo l’ingresso di Pannitteri che prima crea scompiglio in area servendo Frediani, con Signorini che evita il gol, poi dopo una bordata di Frediani che sfiora la traversa, pareggia: Marchi lancia Fredani, palla in mezzo respinta sulla linea da Ghidotti, ma Pannitteri è lì e la butta dentro. Sempre Pannitteri sfiora il gol al 16′ (para Ghidotti), poi nel recupero, il clamoroso errore del Gubbio: fallo di Blondett su Signorini, il difensore gialloblù viene espulso. Rigore, che Sarao calcia altissimo.