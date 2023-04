Gubbio, pari a Pontedera: Arena segna, Guidi risponde

PONTEDERA (PISA) – Il Gubbio non va oltre il pareggio e resta ancorato al quinto posto in classifica. E’ finita 1-1 la sfida dei lupi contro i toscani in trasferta. Ad andare il vantaggio al 27’ del primo tempo sono i rossoblù. Mercandalli atterra in area Arena, che dal successivo tiro dagli undici metri non sbaglia e batte Siano. I padroni di casa pareggiano al 34’. Shiba prende la palla da rimessa laterale. Sul cross Guidi è pronto e di testa mette in rete il gol dell’1-1 definitivo.

Il tabellino

PONTEDERA-GUBBIO 1-1

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli (37’ st Espeche), Shiba; Somma (17’ st Perretta), Ladinetti, Guidi (25’ st Izzillo), Goncalves; Nicastro (25’ st Cioffi); Mutton, Ianesi (17’ st Peli). A disp.: Stancampiano, Vivoli, Sosa, Catanese, Di Bella, Bonfanti, Espeche, Benedetti, De Ioannon, Markosian, Tripoli. All.: Canzi.

GUBBIO (3-4-2-1): Greco; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli (18’ st Corsinelli), Rosaia, Bontà (26’ st Bulevardi), Semeraro (26’ st Spina); Arena (37’ st Arras), Di Stefano (26’ st Nicolao); Vazquez. A disp.: De Luca, Di Gennaro, Redolfi, Tazzer, Toscano, Vitale. All.: Braglia.

ARBITRO: Mirabella di Napoli (Piatti di Como e Laghezza di Mestre).

RETI: 27’ pt Arena (G) rig., 34’ pt Guidi (P).

NOTE: ammoniti Somma (P), Ianesi (P), Shiba (P), Semeraro (G), Ladinetti (P), Bonini (G), Guidi (P), Martinelli (P)