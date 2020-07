Gubbio, Pannacci torna in società: è il nuovo direttore generale. Torrente riconfermato

GUBBIO– Ritorno importante per il Gubbio. La società infatti, con una nota, ha annunciato il rientro di Giuseppe Pannacci con la carica di direttore generale. Un incarico che aveva già ricoperto nel 2008 e fino al 30 giugno 2014. Lavorerà al fianco del ds Giammarioli e del tecnico Torrente, anche lui riconfermato Pannacci si era dimesso dall’incarico di direttore sportivo lo scorso pttobre prima del ritorno di Giammarioli.

Intanto, si sta già programmando la nuova stagione. Il club pensa di dare il via alla stessa il 6 agosto, con il raduno di tutta la truppa rossoblù per i primi lavori sul campo. Ma la prima settimana potrebbe iniziare come un vero ritiro. L’ipotesi più acceditata è quella di Roccaporena, che dunque romperebbe una recente tradizione che ha visto il Gubbio allenarsi in città.