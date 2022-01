GUBBIO – L’As Gubbio 1910 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il cartellino del giocatore Massimo Tazzer dal Monopoli. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Il giocatore, classe ’99, è un terzino destro che in questa stagione ha già collezionato 11 presenze nel girone C di Serie C e due in Coppa Italia.

Prende il posto di Shady Oukhadda che lascia la formazione di Torrente e si trasferisce definitivamente al Modena.