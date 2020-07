Gubbio, operaio rischia di rimanere folgorato a causa di un cavo

GUBBIO – Un mezzo sotto tensione e l’operaio che rischia di rimanere folgorato. Per questo lunedì mattina sono intervenuti gli uomini della squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio lungo la SS 219 in località Branca per un soccorso persona. Si trattava appunto dell’operaio alla guida del macchinario che gratta l’asfalto, che durante i lavori ha agganciato dei cavi elettrici posti sotto lo strato di catrame che stavano rimuovendo. Tutto il macchinario è andato sotto tensione, ma l’operatore del mezzo fortunatamente non ha riportato danni: è rimasto sul seggiolino e non ha toccato le parti metalliche del mezzo. I vigili del fuoco hanno quindi creato una passerella isolata, usando alcuni pezzi della scala italiana (che è di legno) e operando con i dispositivi di protezione dielettrici a disposizione, hanno fatto scendere in sicurezza l’operaio.