GUBBIO– Nuovo arrivo in casa Gubbio. Il club comunica di aver acquisito in prestito per questa stagione dal Crotone le prestazioni sportive del calciatore Marco Spina. Trequartista, classe 2000, ha trascorso l’ultima stagione alla Vibonese, con cui ha totalizzato 24 presenze e due gol.

Nel suo passato Reggina, Spal, Crotone e Virtus Entella, oltre ad una esperienza al Gozzano. Il giocatore si è già aggregato al ritiro agli ordini di mister Braglia