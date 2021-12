Gubbio, non basta super Sarao: doppietta vana, il Modena vince nel recupero

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi, Ciofani, Baroni, Renzetti (31’st Mosti); Scarsella, Gerli, Armellino (20’st Maggioni); Tremolada (20’st Ogunseye), Azzi; Minesso (10’st Di Paola). A disp.: Narciso, Leonardi, Ingegneri, Rabiu, Castiglia, Spaggiari. All.: Tesser

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Formiconi (25’st Aurelio); Malaccari (25’st Fantacci), Cittadino, Bulevardi (45’st Lamanna); Saint Maza (1’st Arena), Spalluto, Sarao. A disp.: Meneghetti, Bonini, Migliorini, Francofonte, Mangni. All.: Torrente

ARBITRO: Emmanuele di Pisa (assistenti: Caso-Torresan IV Ufficiale Bonacina)

MARCATORI 3′pt, 18’ pt Azzi (M), 17’st, 28’st Sarao (G), 47’st Scarsella (G)

MODENA – Il Gubbio ha accarezzato il colpaccio, fermare la capolista Modena sul suo terreno, poi il portiere Ghidotti sbaglia e la formazione di Tesser festeggia: canarini vittoriosi 3-2 al Braglia.

Primo tempo

II Modena parte a razzo e dopo 18′ è già 2-0: doppietta di Azzi. Al 3′ l’attaccante solo davanti a Ghidotti. Poi, dopo due occasioni di Scarsella (la prima parata da Ghidotti, la seconda che va a segno ma in fuori gioco) e una di Armellino (sopra la traversa), ecco il raddoppio: triangolazione sulla trequarti che porta Minesso a liberare Azzi che, di nuovo solo davanti a Ghidotti, con un tocco morbido fa centro.

Al 38′ Modena vicino al tris: Minesso libera perfettamente in corsia Azzi con un colpo di testa, il brasiliano la mette al centro proprio per Minesso, che non arriva per un soffio sulla sfera. Subito dopo Azzi si libera di un avversario e tenta il dribbling sull’ultimo uomo Redolfi, bravo a fermarlo. Sarebbe stato uno contro zero con il portiere.

Secondo tempo

Il Gubbio, non pervenuto nel primo tempo, si affaccia nel secondo tempo. Prima con un colpo di testa di Formiconi alto di poco, poi col gol del 2-1, a sorpresa con Sarao che, servito all’indietro dalla sponda di un compagno di spalle alla porta, calcia in rete alle spalle di Gagno.

La rete ha il potere di scuotere i Lupi che trovano anche il pari al 27′: cross di Oukhadda e colpo di testa di Sarao, che non lascia scampo a Gagno. A questo punto il Gubbio accarezza il sogno del pari e addirittura la possibilità di fare bottino pieno ma al 47′ arriva la doccia fredda: colpo di testa di Ogunseye, respinta corta di Ghidotti e tocco di Scarsella che di forza scaraventa il pallone in rete.