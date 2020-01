Gubbio, niente da fare con l’Arzignano: veneti vittoriosi 0-1

Gubbio – Arzignano Valchiampo 0-1

Gubbio (3-5-2): Ravaglia; Konate, Coda, Bacchetti; Munoz (1′ st Tavernelli), Lakti (30′ st Meli), Megelaitis, Malaccari (36′ st Benedetti), Zanoni (46′ st Maini); Dubickas, Gomez. A disp.: Zanellati, Filippini, Ricci. All.: Torrente.

Arzignano Valchiampo (4-3-3): Tosi; Tazza, Bonalumi, Pasqualoni, Lo Porto; Calcagni, Maldonado, Perretta; Flores Heatley (32′ st Rocco) (48′ st Bigolin), Ferrara (11′ st Balestrero), Piccioni (32′ st Cais). A disp.: Faccioli, Barzaghi, Hoxha, Pattarello, Casini. All.: Colombo.

Arbitro: Centi di Viterbo (Toce di Firenze e Rondino di Piacenza).

Rete: 1′ st Flores Heatley (A).

Ammoniti: Konate (G), Pasqualoni (A), Perretta (A)

GUBBIO – Alla ventottesima giornata del campionato di serie C il Gubbio non riesce a far cadere l’Arzignano nella proprio catino del Barbetti. Gli umbri capitolano contro i veneti per 0-1. Il gol della vittoria della formazione casalinga è stato siglato da Heatley. Ora i lupi dovranno affrontare giovedì, sempre in casa la Triestina mentre il 29 saranno recuperati gli ultimi 10′ della sfida contro la Virtus Verona, che vedeva la squadra di Torrente in vantaggio per 1-0.