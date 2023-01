Gubbio, niente colpo a Chiavari: contro la Virtus Entella finisce 0-0

CHIAVARI -Finisce in bianco, a Chiavari, fra Virtus Entella e Gubbio: 0-0. Primo tempo con poche giocate e nervi a fior di pelle. Poche le cose da segnalare. Al 25′ dalla trequarti Vazquez duetta con Toscano che entra in area da posizione decentrata, prova il tiro ma il suo sinistro finisce sul fondo con il portiere Borra che chiude lo specchio della porta. Al 43′ ancora Arena cerca la rasoiata di sinistro dai trenta metri, ma Borra è attento e in tuffo abbranca la sfera.

Meglio la ripresa, col Gubbio che sfiora la rete con Nicolao prima ed Arena sul successivo corner poi. A seguire Bonini si immola su Barlocco. Poi due occasioni ancora per i liguri, con Di Gennaro che salva in corner la prima e la second che vedrebbe Zamparo segnare di testa, ma l’arbitro ferma tutto per una carica sul portiere.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Chiosa, Reali; Zappella (38′ st Banfi), Corbari (18′ st Tascone), Rada (30′ st Paolucci), Barlocco; Ramirez; Morosini (18′ st Faggioli), Zamparo (28′ st Merkaj). A disp.: Paroni, De Lucia, Giammarresi, Dessena, Favale, Pellizzer, Siatounis. All.: Volpe.

GUBBIO (3-5-1-1): Di Gennaro; Portanova (12′ st Dutu), Signorini (30′ st Redolfi), Bonini; Morelli, Rosaia, Toscano, Bontà (30′ st Vitale), Nicolao (16′ st Spina); Arena; Vazquez. A disp.: Meneghetti, Semeraro, Tazzer, Corsinelli, Di Stefano, Mbakogu. All.: Braglia.

Arbitro: Monaldi di Macerata (Galimberti di Seregno e Giuggioli di Grosseto); Quarto uomo: Calzavara di Varese.

Ammoniti: mister Braglia (G), Ramirez (E), Toscano (G), Zamparo (E), mister Volpe (E), Barlocco (E), Bontà (G), Parodi (E). Angoli: 4-6. Recupero: 1′ pt; 7′ st. Spettatori: 933.