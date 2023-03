Gubbio, nell’armadio della camera da letto nasconde 1,2 kg di droga: denunciato

GUBBIO – Un 37enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, a bordo di un’auto con altre tre persone, è stato fermato nel parcheggio di una discoteca della zona. Durante il controllo è parso subito nervoso tanto che le forze dell’ordine hanno deciso di procedere con una perquisizione. In auto era stata nascosta una piccola quantità di hashish, ritrovamento che ha spinto i carabinieri a perquisire anche la casa del 37enne. Qui i militari hanno trovato quasi 1,2 kg di hashish in panetti, 9 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 310 euro in contanti. A carico del 37enne il giudice del Tribunale di Perugia ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.