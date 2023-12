Gubbio, nella gola del Bottaccione ritrovato il cadavere di un uomo scomparso

GUBBIO – Il corpo di un uomo che risultava essere scomparso da Rimini dal primo dicembre scorso, è stato recuperato la scorsa notte dai vigili del fuoco nella gola del Bottaccione nel comune di Gubbio. La persona era stata ritrovata dai carabinieri di Scheggia e Pascelupo in prossimità della propria vettura. Il corpo è stato recuperato con tecniche speleo-alpino-fluviali. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Secondo quanto si è appreso, non si esclude l’ipotesi della morte accidentale. L’uomo, residente nella zona di Rimini, potrebbe infatti essere scivolato in fondo al dirupo dove è stato recuperato. I militari dell’Arma stanno anche cercando di risalire ai motivi della sua presenza in Umbria.