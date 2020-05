Gubbio, nel giorno della festa niente Ceri ma tanti assembramenti e violazioni alle norme (VIDEO)

GUBBIO – Il giorno della festa dei Ceri non c’è stata alcuna corsa a Gubbio, ma questo non ha fatto mancare i problemi. Come si può vedere dal video qui sotto, Corso Garibaldi è stato preso comunque d’assalto da diverse centinaia di persone. Un corso gremito all’inverosimile. Trasgressioni ci sono state anche sugli stradoni del monte Ingino, nella zona di Sant’Agostino e in periferia, violando le regole e le e ordinanze del sindaco per lo più sotto gli occhi delle forze dell’ordine.

Non solo, molte di queste persone avrebbero esagerato con gli alcolici e sarebbe scattata anche qualche lite. E dire che solo nella mattinata, il sindaco Sitrati aveva lanciato un monito: “Ribadiamo con forza la necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti per contrastare il contagio, soprattutto nella giornata di oggi che potrebbe alimentare l’emotività’ e il desiderio di ritrovarsi, provocando assembramenti. Confidando nel senso di responsabilità di tutti colgo l’occasione per essere oggi più che mai vicino a tutti nell’ abbraccio della nostra Festa e del tributo al nostro Patrono S Ubaldo”.