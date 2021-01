Gubbio, lunch match col Modena: Torrente perde Megelaitis

GUBBIO – Match insolito per il Gubbio che domenica 24 gioca all’ora di pranzo a Modena contro i canarini. Il tecnico Torrente spiega: “Ci aspetta una gara contro un Modena che lotta per vincere il campionato: avversaria di qualità, organizzata, che sa subire poco. Ma noi andremo a giocarcela con il rispetto ma senza paura. All’andata perdemmo ma ancora non eravamo una squadra commettendo delle ingenuità, adesso abbiamo una nostra identità. Diversi acciacchi, valuterò anche il rientro di De Silvestro e perciò deciderò all’ultimo”.

Le ultime. Torrente davanti al portiere Cucchietti recupera Uggè per la linea difensiva, con l’ex Gozzano prontoa ricomporre il duo centrale con Signorini mentre Formiconi e Ferrini agiranno sulle corsie laterali. A centrocampo out Megelaitis per infiammazione al pube, davanti la difesa giostrerà Malaccari con Oukhadda e uno tra Maza e l’ultimo arrivato Serena mezzali. L’ex Pasquato(nella foto di Simone Grilli) sulla trequarti agirà a supporto del tandem d’attacco formato da Gomez e uno tra il ristabilito De Silvestro o Gerardi. Il Modena di mister Mignani, ad un solo punto dalla capolista Sudtirol, si metterà a specchio con Tulissi trequartista e duo d’attacco formato con ogni probabilità da Monachello e dall’umbro Scappini. Out il laterale mancino Mignanelli per squalifica.

Convocati in venti: Cucchietti, Zamarion, Elisei, Cinaglia, Ferrini, Formiconi, Migliorelli, Munoz, Signorini, Uggè, Gaia, Malaccari, Oukhadda, Serena, Sainz Maza, Pasquato, De Silvestro, Gerardi, Gomez, e Pellegrini.