Gubbio, la rimonta in 7 minuti: Sainz Maza e Pellegrini stendono in Ravenna

GUBBIO(4-3-1-2): Zamarion; Munoz (48′ st Sorbelli), Signorini, Ferrini, Ingrosso; Malaccari (48′ st Sdaigui), Megelaitis, Sainz Maza (35′ st Oukhadda); Pasquato (42′ st Serena); Gomez, Pellegrini (35′ st Fedato). A disp.: Savelloni, Cinaglia, Migliorelli, Formiconi, Uggè. All.: Torrente.

RAVENNA (3-5-1-1): Tonti; Alari (41′ st Shiba), Boccaccini, Codromaz; Franchini, Rocchi (20′ st Esposito), Benedetti, Fiorani, Zanoni (20′ st Fiore); Marozzi (25′ st Meli); Sereni. A disp.: Raspa, Albertoni, Jidayi, Mancini. All.: Colucci (assente, in panchina Buscaroli).

Arbitro: Cherchi di Carbonia (assistenti: Salama-Catani di Fermo IV Ufficiale Pascarella).

Marcatori: 21′ pt rig Sereni (R), 23′ pt e 30’pt Sainz Maza (G), 32′ pt Pellegrini (G).

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Rocchi (R), Malaccari (G). Angoli: 3-3. Recupero: 0′ pt; 4′ st.

GUBBIO– Torna al successo il Gubbio e lo fa contro il Ravenna che cercava punti salvezza. Al Barbetti finisce 3-1 per la formazione di Torrente.

Subito botta e risposta. Apre Rocchi che entra in area, calcia di destro con Zamarion che para; risponde Pellegrini, lanciato da Pasquato, ma il portiere Tonti in uscita è attento e para in tuffo. Al 13′ imposta Megelaitis sulla trequarti e apre verso Pellegrini che prova con il destro un tiro a girare dal limite, la palla esce a lato di un metro. Il vantaggio del Ravenna arriva su rigore: fallo ingenuo di Pasquato su Sereni con lo stesso che si incarica del rigore e lo mette sotto la traversa.

Soltanto due giri di lancette e Pasquato si fa perdonare servendo a Sainz Maza un pallone d’oro che lo spagnolo sfrutta al meglio anche grazie all’uscita a vuoto di Tonti: calcio al volo con Bonaccini che non riesce a spazzare via. Altri 7 e lo spagnolo ex Cavese raddoppia: con un tiro di sinistro dal limite fulmineo che trova stavolta come sfortunato protagonista Alari, il quale devia quel tanto che basta per mettere fuori causa il portiere. Il Gubbio sulle ali dell’entusiasmo fa tris al 32′: Tonti sbaglia completamente un rinvio su retropassaggio di Boccaccini, in agguato c’è Pellegrini che arpiona la palla e a porta vuota insacca.

Game over. Nella ripresa il Gubbio controlla. Due soli spunti, uno con Sainz Maza da 30 metri con Tonti che ci arriva con la punta delle dita ed uno con Esposito che sfiora la traversa.