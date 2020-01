Gubbio, la Lega Pro ha deciso: ecco quando si torna in campo per giocare 11 minuti

GUBBIO– Nuova trasferta a Verona per il Gubbio. Dovrà tornare allo stadio Gavagnin-Nocini il prossimo 29 gennaio alle ore 15 per la prosecuzione di Virtus Vecomp Verona-Gubbio. Si giocheranno 11 minuti più recupero eventuale, quelli mancanti al match sospeso domenica 12 gennaio per l’infortunio all’arbitro, che non è stato possibile sostituire non essendo previsto il quarto uomo.

Alla partita potranno prendere parte tutti i giocatori in lista e in rosa nelle due formazioni alla data del 12 gennaio. Non ci sono stati espulsi, quindi le squadre ripartiranno dalla situazione che hanno lasciato (i veneti possono fare un cambio, il Gubbio può farne tre), le ammonizioni resteranno valide mentre eventuali giocatori che dovessero essere acquistati non potranno ovviamente essere messi nemmeno in lista. Si riparte, ovviamente dall’1-0 in favore del Gubbio.