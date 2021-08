Gubbio, la Coppa Italia è già finita: al Rocchi vince la Viterbese 2-1

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Pavlev (22′ st Fracassini), D’Ambrosio, Van Der Velden, Ricchi; Alberico (32′ st Adopo), Megelaitis, Calcagni; Errico (43′ st Simonelli); Murilo, Volpicelli (32′ st Capanni). A disp.: Bisogno, D’Uffizi, Urso, Natale, Marenco, Zanon. All.: Dal Canto.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi (1′ st Bulevardi), Redolfi, Signorini, Aurelio (43′ st Francofonte); Oukhadda, Cittadino, Sainz Maza (16′ st Arena); Fantacci, Spalluto (9′ st D’Amico), Fedato (9′ st Mangni). A disp.: Elisei, Bontempi. All.: Torrente.

Reti: 33′ pt Calcagni (V), 31′ st Mangni (G), 42′ st Capanni (V).

ARBITRO: Gemelli di Messina (assistenti: Masciale-Colaianni di Bari IV Ufficiale Scatena)

NOTE: Ammoniti: D’Ambrosio (V), Calcagni (V), Formiconi (G), Redolfi (G). Angoli: 4-1. Recupero: 2′ pt; 5′ st.

VITERBO- La coppa Italia del Gubbio si ferma già al 21 agosto. I rossoblù di Torrente escono di scena perdendo 2-1 a Viterbo, ma del resto il match era complicato alla vigilia, visto che i big erano assenti o a mezzo servizio: Sarao (non in campo) e Fantacci sono reduci da uno stop per Covid, Bulevardi e Mangni sono apparsi in ritardo di condizione. Il francese è comunque andato in gol, ma non è bastato.

Primo tempo. Lo sloveno Pavlev serve Errico che sfiora subito il vantaggio al minuto 8, poi la formazione di Dal Canto segna al 33′: Volpicelli ne mette a sedere due, stop e destro per il perugino Calcagni che con un pallonetto supera un non proprio attento Ghidotti. Palo interno e gol. Al 39′ ancora Volpicelli salta Aurelio e tira, palla sopra la traversa.

Secondo tempo. Ghidotti salva bene su Errico, poi Murilo si vede annullare il 2-0 per una irregolarità. La Viterbese mena le danze e va di nuovo vicino al gol con Murilo e l’ex Megelaitis che su corner di Van Der Velden manda sul palo esterno. D’Amico e Arena, sul fronte opposto impegnano Daga, poi il portiere della Viterbese fa la frittata e regala il pari al Gubbio: si scontra con D’Ambrosio e libera al tiro Mangni che di destro non sbaglia.

Doccia gelata per il Gubbio che pregustava i supplementari ed invece a 3′ dalla fine capitola definitivamente: dormita colossale della difesa, col brasiliano Luan Capanni che i libera in area in scioltezza e di destro insacca la palla al fil di palo a mezz’altezza che non lascia scampo a Ghidotti. Prima del triplice fischio la Viterbese può segnare altre due volte con Calcagni (sfiora il palo su pallonetto) e Simonelli (Cittadino si immola e spazza).