Gubbio ko nel freddo del Barbetti: all’Ancona basta Petrella

GUBBIO- Il freddo polare non aiuta il Gubbio che esce sconfitto dal match del Barbetti contro l’Ancona per 1-0.

Marchigiani che potrebbero già segnare al 9′ quando Di Gennaro sventa con la mano in tuffo su Di Massimo, ma vanno avanti al 22′: Moretti scappa via e serve Petrella che fa partire un tiro di sinistro potente e preciso con la palla che si insacca a mezza altrezza. Il Gubbio reagisce con Toscano che impegna Perucchini, bravo anche su Arena, poi al 43′ Petrella mette in mezzo dove calcia al volo di destro Simonetti rasoterra, para a terra Di Gennaro. Poco o niente nella ripresa. Dopo appena un minuto Arena dalla trequarti lancia in profondità Mbakogu che prova il tiro di destro ma la palla sorvola sopra la traversa. Al 42′ sugli sviluppi di un corner calciato in area da Rosaia, dopo una mischia ci prova Bonini di testa ma Perucchini vola sotto all’incrocio e salva.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova (34′ st Vitale), Signorini, Bonini; Morelli, Toscano (19′ st Bulevardi), Rosaia, Corsinelli (25′ st Spina); Arena; Vazquez, Mbakogu (19′ st Di Stefano). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Redolfi, Dutu, Tazzer, Bontà, Ahmetaj, Guerrini. All.: Braglia.

ANCONA (3-4-3): Perucchini; Mondonico, De Santis, Camigliano; Mezzoni, Simonetti, Paolucci (42′ st Brogni), Martina; Petrella (29′ st Basso), Moretti, Di Massimo (10′ st Mattioli). A disp.: Piergiacomi, Vitadi, Bianconi, Lombardi, Pecci, Barnabà, Fantoni. All.: Colavitto.

Arbitro: Caldera di Como (assistenti: Feraboli- Bonomo IV Ufficiale Ravara)

Marcatore: 22′ pt Petrella (A).

Note: Ammoniti: Camigliano (A), Martina (A), Paolucci (A), Bulevardi (G), Mezzoni (A), Vitale (G). Angoli: 11-4. Recupero: 2′ pt; 5′ st.