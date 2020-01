Gubbio, incidente in galleria sulla strada Contessa: quattro feriti

GUBBIO – Scontro frontale in galleria sulla strada Contessapoco dopo Gubbio. E’ successo nella serata di giovedì. Quattro i feriti, tutti soccorsi e trasportati all’ospedale di Branca. La più grave, in codice rosso e non in pericolo di vita, la conducente 51enne di una delle due auto coinvolte. L’altra era guidata da un uomo residente nella provincia di Ancona. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, il 118 e la polizia municipale della città dei Ceri. Disagi alla circolazione. In ospedale anche i due figli della signora, che per fortuna hanno riportato ferite molto più lievi.