GUBBIO– Intervento dei vigili del fuoco di Gubbio attorno alle ore 18.30 lungo la galleria della Contessa della SSD 453, nel comune di Gubbio. Un uomo in sella ad uno scooter è caduto ed è stato trasportato all’ospedale di Branca per le cure necessarie del caso. Nessun altro veicolo coinvolto, sul posto anche 118 e Carabinieri. Si lavora per ricostruire l’accaduto.