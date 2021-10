Gubbio in trasferta ad Olbia, Torrente: “Serve la stessa mentalità dell’ultima sfida”

GUBBIO – Il Gubbio si prepara alla sfida di domani pomeriggio alle 14.30 ad Olbia contro la formazione sarda guidata da Canzi. Vincenzo Torrente, tecnico rossoblù, deve fare i conti con numerosi giocatori acciaccati. Così in conferenza stampa:

“Dovrò fare alcune scelte, adesso vediamo come sopperire agli assenti. Oukhadda può giocare sia a centrocampo che da terzino. Idem Sainz Maza che può giocare sia in attacco o come mezzala: è un calciatore dinamico che sa costruire gioco ed è efficace nella conclusione. Dipende tutto anche dal sistema di gioco che sceglierò”

Insidia Olbia

Sull’avversario di turno: “Incontreremo un Olbia insidioso: possiedono due calciatori esperti e di qualità come Emerson e Ragatzu, ci sono due attaccanti bravi davanti come Udoh e Mancini, hanno dato continuità ad un progetto tattico con lo stesso allenatore e in casa si trasformano. Come al solito non c’è una partita facile in questo girone dove regna l”equilibrio. Da parte nostra dovremo continuare con la stessa mentalità come i 70 minuti ottimi con il Pescara, però bisogna sapersi adattare anche alle partite: non si può dominare sempre, non lo fa più nemmeno il Barcellona”.

Convocati

Convocati in venti: Ghidotti, Elisei, Meneghetti, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redolfi, Migliorini, Signorini, Migliorelli, Lamanna, Cittadino, Francofonte, Sainz Maza, Oukhadda, Sarao, Spalluto, D’Amico, Arena e Mangni.