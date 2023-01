Gubbio in lutto, è morto l’ex sindaco Sanio Panfili: uomo del popolo e delle istituzioni

GUBBIO – Gubbio e politica regionale in lutto. E’ morto Sanio Panfili, sindaco dal 1975 al 1985 per il Pci ed ex consigliere regionale, con un passato anche da assessore in Provincia. Noto ingegnere, è stato anche presidente del consiglio regionale tra il 1990 e il 1991. Panfili è morto domenica a 76 anni. I funerali si terranno martedì 10 alle 15 nella chiesa di San Giovanni. La camera ardente è stata allestita nel suo studio di largo Mastro Giorgio.