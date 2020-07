Gubbio in lutto, è morto il senatore Luciano Fabio Stirati

GUBBIO – E’ morto all’ospedale di Branca Luciano Fabio Stirati, padre del sindaco di Gubbio Filippo Stirati, senatore della Repubblica per due legislature, dal 1963 al 1968 e dal 1972 al 1976. Lo riferisce il Comune in una nota. Luciano Fabio Stirati era nato a Gubbio il 15 dicembre 1922: stimatissimo professore di Latino e Greco al liceo ‘Giuseppe Mazzatinti’, la grande passione per la politica lo portò fino a Roma, dove sedette sugli scranni di Palazzo Madama nelle file del Partito Socialista. Le esequie del senatore Stirati sono in programma per domani, domenica 26 luglio alle 15.30, nella chiesa di San Domenico. “Un giorno triste per la città di Gubbio – si legge nella nota – che perde un uomo di profonda cultura, passione politica, grande sensibilità umana e intellettuale. Tutta l’amministrazione comunale oggi è stretta intorno al suo sindaco per la perdita del caro padre e di un uomo che ha segnato profondamente la storia politico culturale della città”.