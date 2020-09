Gubbio in formato ridotto col Modena, Torrente reintegra i partenti Munoz e Filippini

GUBBIO – Alle ore 15 di domenica 27 settembre esordio in campionato per il Gubbio che ospiterà al Barbetti il Modena degli ex Ternana Gagno e Castiglia. A sorpresa, la rosa si arricchisce con i reintegri dello spagnolo Munoz e del terzino Filippini

Così il tecnico Vicenzo Torrente alla vigilia: “Restano sul mercato, ma hanno dimostrato di essere grandi professionisti, mettendosi a disposizione della squadra in questo momento di emergenza. Siamo solo in 15 e la squadra va completata, io faccio di necessità virtù. Ho fiducia nel diesse Giammarioli e nel presidente Notari perchè possano arrivare dei rinforzi dalla prossima settimana e la rosa andrà completata. Mi auguro che avvenga al più presto”.,

Sul Modena: “Partiamo con entusiasmo. Voglia di iniziare bene. Obiettivo pensare una partita alla volta. Giochiamo contro una avversaria competitiva, di qualità, con buon palleggio e fisicità. Mi dispiace che non ci saranno i nostri tifosi”. Ha parlato anche il vice Rodrigue Boisfer, ex bandiera rossoblù: “Sensazione bella, quando sono tornato è stato emozionante. Questo inizio è bello, i c’è uno staff che conosco ed è vincente e preparato, con un allenatore col quale ho visto. Non potevo iniziare meglio la carriera da tecnico”

Convocati: Cucchietti, Zamarion, Elisei, Ceppodomo, Ferrini, Formiconi, Filippini, Munoz, Migliorelli, Uggè, Gaia, Giacometti, Malaccari, Megelaitis, De Silvestro, Pasquato, Pellegrini, Ruggeri, Sainz Maza, Sorbelli. Probabile undici (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Filippini; Malaccari, Megelaitis, Sainz Maza; De Silvestro, Pellegrini, Pasquato.