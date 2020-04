Gubbio, imprenditoria in lutto: è scomparso Giovanni Colaiacovo

GUBBIO– Lutto nel mondo imprenditoriale di Gubbio e dell’Umbria: si e’ spento all’eta’ di 85 anni Giovanni Colaiacovo, fondatore con i fratelli Pasquale, Franco e Carlo di Colacem, di cui ancora oggi era Presidente, e delle società appartenenti al gruppo Financo, proprietaria fra le altre cose di Umbria TV e TRG Media.

Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale comprensoriale di Branca, a seguito di un malore improvviso dal quale non si era più ripreso. La notizia, trapelata nel tardo pomeriggio, si è ben presto diffusa nella comunità eugubina dove ovviamente Colaiacovo è molto conosciuto. Non soltanto come figura di spicco del mondo economico e imprenditoriale – da oltre 50 anni anima e colonna della principale realtà industriale locale – ma anche perchè era legato a molteplici iniziative sociale e associative della città. Alla famiglia il cordoglio della nostra redazione.