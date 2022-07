Gubbio, il secondo test è ok: tre reti rifilate al San Donato Tavarnelle

GUBBIO-SAN DONATO TAVARNELLE 3-0 (1-0)

GUBBIO (3-4-1-2) Primo tempo: Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Corsinelli, Francofonte, Bulevardi, Semeraro; Arena; Artistico, Mbakogu. Secondo tempo (3-4-1-2) Meneghetti; Bonini (dal 21’ s.t. Bontempi), Redolfi, Signorini (dal 34’ s.t. Pecoraro); Tazzer, Bontà, Ruggeri (dal 34’ s.t. Simeone); Corsinelli (dal 21’ s.t. Semeraro) (dal 34’ s.t. Bologna); Spina; Mangni, Sarao. All. Braglia.

SAN DONATO TAVERNALLE (4-3-1-2): Cardelli; Montini, Gorelli (dal 18’ s.t. Contipelli), Brenna (dal 18’ s.t. Fradella), Carcani (dal 18’ s.t. Ciurli); Nunziatini (dal s.t. Poli), Rossi (dal 18’ s.t. Sepe), Regoli (dal 23’ s.t. Papalini); Russo (dal 34’ s.t. Gjana); Noccioli (dal 18’ s.t. Pino), Galligani. A disp. Frizzi, Forconi, Fradella, Contipelli, Ciurli, Sepe, Poli, Gjana, Pino, Vigano, Milanesi, Papalini. All. Magrini.

ARBITRO: Grilli di Gubbio (Leonardo e Alessandro Ceccarelli).

RETI: 29′ pt Mbakogu (G), 1′ st Corsinelli (G), 40′ st Mangni (G).

GUBBIO – Successo netto del Gubbio nell’amichevole con il San Donato Tavarnelle che si è disputata oggi pomeriggio. Il test ha visto imporsi la squadra di Braglia per 3-0 contro i pari categoria toscani. Ad aprire le danze è Mbakogu al 29′ dopo un assist di Arena. Il tecnico rossoblù rimaneggia la propria formazione all’inizio della ripresa. Proprio pochi istanti dopo l’inizio del secondo tempo, servito da Spina, Corsinelli insacca il gol del raddoppio. E’ poi Mangni con una acrobazia a siglare la rete che sancisce il tris definitivo dei lupi ai danni dei gialloblu. Il prossimo impegno per la formazione eugubina è fissato per sabato al Barbetti quando scenderà in campo alle 17.30 contro il Fano.