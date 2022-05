Gubbio, il sale sulla coda: Arena segna nel recupero, i rossoblu avanzano nei playoff

GUBBIO- Strepitoso Gubbio. Batte la Lucchese nei minuti di recupero (1-0) e porta la formazione di Torrente al secondo turno playoff.

Rossoblù subito pericolosi con Formiconi che serve Arena, che in semi sforbiciata manca il pallone. Poi la Lucchese ci prova due volte sull’asse Ruggeri-Belloni, con palla che termina sul fondo, mentre Collodel al 23′ sfiora la traversa. Ghidotti sugli scudi al 28′: Ruggiero serve sulla sinistra in area Tumbarello che calcia di sinistro, para da terra il portiere eugubino, che si ripete sulla respinta dello stesso Tumbarello sulla respinta ci riprova di destro lo stesso Tumbarello. Al 44′ affondo sulla destra di Arena che crossa in area dove sbuca sul filo del fuorigioco Redolfi che calcia al volo di destro con la palla che scheggia la parte alta della traversa.

Nella ripresa Ghidotti è ancora protagonista su Redolfi al 20′, poi Arena mette Spalluto davanti alla porta con Coletta che salva in uscita. Al 39′ pericolo: cross da destra del solito Corsinelli, Nanni si gira in area e sfiora il palo. Al 44′ Coletta para su Arena, che però poi segna al minuto 47: contropiede di D’Amico e tocco di sinistro del siciliano che vale il passaggio del turno.

Il tabellino

GUBBIO: (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Malaccari (35′ st Bonini); Bulevardi (35′ st Sarao), Cittadino (43′ st Sainz Maza), Di Noia; Mangni (13′ st D’Amico), Spalluto (35′ st Francofonte), Arena. A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Tazzer, Lamanna, Righetti, Fantacci. All.: Torrente.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Collodel, Minala (31′ st Gibilterra), Tumbarello (22′ st Visconti); Ruggiero (31′ st Ubaldi); Semprini (13′ st Nanni), Belloni. A disp.: Cucchietti, Papini, Gibilterra, Picchi, Rodriguez, Quirini, Frigerio, Brandi, Baldan. All.: Pagliuca.

Arbitro: Collu di Cagliari (assistenti: Porcheddu- Gioia Tempestilli IV ufficiale: Giaccaglia)

Rete: 47′ st Arena (G).

Note: ammoniti allenatore Pagliuca (L), Collodel (L), Signorini (G), Malaccari (G), Gibilterra (L), allenatore Torrente (G). Angoli: 1-2. Recupero: 1′ pt; 5′ st.