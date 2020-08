Gubbio, il ritorno di Boisfer: sarà il vice del tecnico Torrente. Ritiro a Cascia

GUBBIO- Dopo la rinuncia di Mauro Carretta, un grande ritorno a Gubbio, nel ruolo di vice allenatore. Il secondo di Vicenzo Torrente sarà il francese Rodrigue Boisfer. Classe 1981, l’ex centrocampista proprio con Torrente è stato protagonista di cinque stagioni in rossoblù da calciatore con 129 presenze e 7 gol con due promozioni dalla C2 alla B. Boisfer arriva al Gubbio dopo un percorso da tecnico svolto nelle giovanili della Virtus Entella ed ha sottoscritto con il club un contratto valido fino al 30 Giugno 2021.

Sul fronte mercato, sempre calda la pista che porta all’ex Ternana Andrea Signorini del Catanzaro, quest’anno in prestito a Trieste. Viene confermato anche un interessamento per Giovanni Formiconi, anche lui della Triestina: si sbilancia anche il sito web Trivenetogoal.it parlando di una trattativa molto avanzata per il trasferimento del difensore, che ritroverebbe Giammarioli, suo ex direttore sportivo ai tempi della Cremonese. Sicuramente le due parti sono pronte ad incontrarsi.

Si cercano anche due giovani. Primo della lista Daniele Trasciani, classe 2000, difensore centrale, capitano della Primavera della Roma.IL secondo nome è quello di Enrico Oviszach, classe 2001, esterno d’attacco che può fungere anche da trequartista, di proprietà dell’Udinese. La squadra andrà in ritiro a Cascia dal 18 al 25 agosto, poi proseguirà la preparazione allo stadio Barbetti.