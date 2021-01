Gubbio, il rimpasto è servito: via Fiorucci, in Giunta entrano Cecchetti e Morelli

GUBBIO – Si chiude la lunga querelle in consiglio comunale a Gubbio con il rimpasto della Giunta guidata dal sindaco Filippo Mario Stirati. dopo le dimissioni dell’assessore al bilancio Giordano Mancini. Sacrificato l’assessore alla cultura Oderisi Nello Fiorucci. I nomi che da tempo circolavano hanno trovato conferma.

Rita Cecchetti è assessore con delega all’organizzazione amministrativa, alla pianificazione delle risorse umane e al patrimonio, Marco Morelli riceve la delega al bilancio e alle politiche finanziarie. A Giovanna Uccellani e a Gabriele Damiani è dunque andata l’eredità dell’ormai di Fiorucci, rispettivamente il fronte Cultura, beni culturali, sistema museale, eventi artistico-culturali alla prima, e Turismo, politiche di marketing territoriale, di comunicazione e di promozione turistica al secondo.

Il rimpasto si era reso necessario anche per la costituzione di un nuovo gruppo in Comune, Democratici per Gubbio’ con Riccardo Biancarelli, Alessandro Brunetti e Rita Cecchetti, passati da Liberi e Democratici al Misto.