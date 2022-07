Gubbio, il primo test finisce pari: 2-2 con la Roma Primavera

GUBBIO – ROMA PRIMAVERA 2-2

GUBBIO PRIMO TEMPO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Bonini, Redolfi; Corsinelli, Francofonte, Bulevardi, Semeraro; Arena; Sarao, Mbakogu. SECONDO TEMPO (3-4-1-2): Meneghetti; Portanova (18’ Pecoraro), Signorini, Bontempi (37’ Portanova); Tazzer, Bulevardi (15’ Francofonte), Ruggeri, Corsinelli (15’ Semeraro, 40’ Bologna); Simeone; Mangni, Artistico. All.: Braglia.

ROMA PRIMAVERA (4-3-3): Del Bello; Missori (1’ st Louakima), Pellegrini (1’ st Chesti), Keramitsis, Falasca (1’ st Oliveras); Pisilli (22’ st D’Alessio), Vetkal (30’ st Lilli), Graziani (18’ st Ciuferri); Cassano (1’ st Costa Cesco, 30’ st Liburdi), Satriano (18’ st Nisitano), Koffi (1’ st Cherubini). A disp.: Baldi, Razumejevs, Marazzotti, Gante, Ruggiero. All.: Guidi.

ARBITRO: Taricone di Perugia (D’Angelo e Bianchino).

RETI: 22′ pt Arena (G), 43′ pt Bonini (G), 2′ st Satriano (R), 22′ Ciuferri (R).

GUBBIO – Finisce in parità il primo test stagionale del Gubbio. La squadra di mister Braglia ha affrontato nel pomeriggio odierno la formazione della Roma Primavera. L’incontro è terminato 2-2, con una rimonta dei baby giallorossi tutta compiuta nella ripresa. I padroni di casa vanno in vantaggio al 22′ del primo tempo con Arena. Al 43′ il bis porta la firma di Bonini. All’inizio del secondo tempo prima è Satriano ad accorciare le distanze quando è il 2′. A far concludere l’incontro sul 2-2 è Ciuferri al 22′ che dal dischetto batte Meneghetti. Ancora c’è da lavorare per la formazione rossoblù ma il lavoro messo in atto da mister Braglia sicuramente risolverà tutte le sbavature.