Gubbio, il momento è quello giusto: vittoria in casa del Fano 0-2

FANO – GUBBIO 0-2 (0-1)

Fano (4-3-1-2): Viscovo; Tofanari, Di Sabatino, Gatti, Boccioletti (15′ st Ricciardi); Parlati (32′ st Marino), Amadio, Paolini (32′ st Rolfini); Said (15′ st Kanis); Barbuti, Baldini. A disp.: Fasolino, Diop, Giorgini, Tassi, Sapone, Palombo, Sarli, Cargnelutti. All.: Alessandrini.

Gubbio (3-5-2): Ravaglia; Maini, Coda, Bacchetti; Cinaglia (19′ st Munoz), Lakti, Megelaitis, Malaccari (37′ st Benedetti), Filippini (42′ st Konate); Tavernelli (42′ st Meli), Gomez (37′ st Dubickas). A disp.: Zanellati, Ricci, Sbaffo. All.: Torrente.

Arbitro: Zamagni di Cesena (Dentico e Belsanti di Bari).

Reti: 44′ pt Filippini (G), 7′ st Gomez (G).

Note: Ammoniti Coda (G), Barbuti (F), Lakti (G), Gomez (G), Gatti (F), Munoz (G)

FANO – Prosegue il momento magico del Gubbio che trionfa sul campo del Fano. Trasferta trionfale quindi per la squadra di Torrente, che ottiene la vittoria con il punteggio di 0-2. A certificare la conquista dei tre punti per la formazione eugubina sono stati i gol di Filippini al 44′ del primo tempo e di Gomez al 7′ della ripresa. Altro successo prezioso in chiave salvezza per i lupi, che mercoledì dovranno recuperare gli 11′ mancanti della sfida fuori casa con la Virtus Verona. Da ricordare che i rossoblu si trovavano in vantaggio 0-1 prima che l’incontro venisse sospeso a causa dell’infortunio del direttore di gara. Un altro sorriso potrebbe arrivare.