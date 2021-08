Gubbio, il mercato si chiude con l’arrivo in prestito di Bonini, Fedato a Lucca

GUBBIO- Un altro rinforzo per il Gubbio, che ha prelevato dalla Virtus Entella a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2022 le prestazioni sportive del calciatore Federico Bonini, difensore nato a Massa il 6 Agosto 2001.

Bonini è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina ed in carriera ha vestito le maglie di Bologna ( con esordio in serie A) e Virtus Entella (disputando 10 gare in serie C).

Il Gubbio inoltre comunica di aver ceduto a Lucchese calcio a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2022 le prestazioni sportive del calciatore Francesco Fedato.