GUBBIO- Cessione per il Gubbio. La società rossoblu sfoltisce la rosa con la cessione di Francofonte. Ecco la nota del club:

“L’A.S. Gubbio 1910 comunica che il calciatore Nicolò Francofonte si trasferisce alla Gelbison, formazione di Vallo della Lucania che milita nel girone C.

La società rossoblù ringrazia Nicolò per la professionalità e per l’apporto dato alla squadra sin dallo scorso torneo e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera”