Gubbio, il colpo in attacco si chiama Fedato. Gerardi verso la Cavese, in arrivo Onisa

GUBBIO – Francesco Fedato è un nuovo giocatore del Gubbio. La società lo ufficializzerà nelle prossime ore ma l’operazione è fatta. L’attaccante è ben noto a Torrente, che lo ha avuto a Bari. Classe 1992, fondamentalmente un esterno offensivo e dunque conosce bene il gioco del tecnico rossoblù. L’anno scorso è stato compagno di squadra di Uggè al Gozzano. In B una lunga carriera con le casacche del Foggia, Carpi, Livorno e Modena, in A con Sampdoria e Catania. Il calciatore veneto si trova adesso alla Casertana dove ha totalizzato nove presenze ed un gol, e in questa fase di mercato era stato considerato in procinto a trasferirsi all’Avellino di Braglia.

Al giocatore è stato proposto un contratto di un anno e mezzo (fino a giugno 2022). A questo punto è sul piede di partenza l’attaccante Federico Gerardi, arrivato appena lo scorso ottobre in rossoblù: si parla di un probabile passaggio alla Cavese, anche se c’è stato un sondaggio sia del Carpi che della Virtus Francavilla.

Sdaigui è già tornato alla Roma e da lì dovrebbe andare al Mantova: al suo posto dovrebbe arrivare Mihael Onisa, classe 2000, fino a questo momento in prestito alla Cavese dove non si è ritagliato troppo spazio (finora quattro presenze e 165′ giocati con la maglia dei metelliani). La società granata vorrebbe girarlo altrove e si sta pensando proprio al Gubbio.