Gubbio, il campionato inizia con un pari. Presi Montevago e Brogno

GUBBIO – Il campionato del Gubbio inizia con un pareggio 1-1 contro la neopromossa Pineto. Vantaggio rossoblu al 10′ della ripresa con King Udoh: Di Massimo fa un palloneetto a cercare l’ex Cesena che con un tocco morbido di destro in pallonetto scavalca il portiere e deposita la palla in rete. Beffa alla mezzora della ripresa col pari abruzzese: botta dalla distanza di Lombardi, respinge corto Vettorel, Pellegrino è in agguato e con il piatto sinistro deposita la palla in rete

Il mercato si chiude con due arrivi: l’attaccante Daniele Montevago (2003) in prestito dalla Samp e l’esterno sinistro Giorgio Brogni (2001), in prestito dall’Atalanta. Semeraro al Rimini, Toscano alla Casertana.

Il tabellino

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Morelli (1′ st Frey), Mercati, Casolari (33′ st Rosaia), Bulevardi (31′ st Chierico), Dimarco (1′ st Spina); Di Massimo (35′ st Galeandro), Udoh. A disp.: Greco, Tozzuolo, Vazquez, Di Gianni. All.: Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, De Santis (12′ pt Marafini), Di Filippo; Della Quercia, Germinario (34′ st Foglia), Lombardi, Schirone (24′ st Pellegrino), Borsoi (24′ st Baggi); Chakir (34′ st Njambe), Gambale. A disp.: Mercorelli, Di Giovanni, Ruggiero, Villa, Macario, Teraschi, Iaccarino. All.: Amaolo.

ARBITRO: Silvestri di Roma Uno (assistenti: Bracaccini-Mambelli IV ufficiale: Emmanuelle)

MARCATORI: 10′ st Udoh (G), 30′ st Pellegrino (P).

NOTE: Ammoniti: Baggi (P). Angoli: 5-4. Recupero: 4′ pt; 3′ st.