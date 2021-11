Gubbio, il blitz resta ancora una chimera: la Viterbese rimonta e vince

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev, Marenco, D’Ambrosio, Urso; Calcagni (25′ st Adopo), Megelaitis, Iuliano (46′ st Foglia); Murilo (46′ st Simonelli), Volpe (39′ st Capanni), Volpicelli (39′ st Van Der Velden) A disp: Bisogno, Fracassini, Errico, D’Uffizi, Ricchi, Zanon, Tassi. All:Punzio

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda (39′ st Formiconi), Signorini, Redolfi, Bonini; Malaccari, Cittadino, Bulevardi (15′ st D’Amico); Arena (34′ st Sainz Maza), Spalluto, Fantacci (15′ st Mangni). A disp: Sergiacomi, Meneghetti, Aurelio, Francofonte, Migliorelli, Lamanna. All: Torrente.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti Niedda-Licari IV Ufficiale Carrione)

MARCATORE: 11′ pt Spalluto, 22′ Calcagni, 44′ pt Volpe

NOTE: Espulso: 32′ st Signorini (G) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Malaccari (G), Cittadino (G), Iuliano (V), Redolfi (G), Formiconi (G). Angoli: 3-6. Recupero: 2′ pt; 6′ st.

VITERBO – Ancora zero nella casella delle vittorie esterne per il Gubbio. Alla Palazzina “Enrico Rocchi” di Viterbo i gialloblù dell’ex Megelaitis vincono 2-1 in rimonta. Tutto nel primo tempo.

Primo tempo

All’11 il Gubbio passa in vantaggio con Spalluto che su angolo di Malaccari anticipa tutti sul primo palo e di testa firma l’1-0 per i suoi. Locali in parità al minuto 22: galoppata sulla destra di Pavlev che raggiunge il fondo e mette in mezzo trovando Calcagni che con un gran colpo di testa mette la palla sul palo lontano. Al 37′ ci prova il Gubbio con Fantacci che calcia col sinistro dal limite, Daga manda in angolo. Al 44′ contropiede guidato da Murilo che scarica sulla sinistra per Volpe, l’attaccante gialloblù rientra sul destro e calcia rasoterra battendo Ghidotti. Nel recupero del primo tempo Ancora Volpe sfiora il 3-1 ma la sua conclusione finisce sull’esterno della rete.

Secondo tempo

. Nella ripresa la prima occasione pericolosa è ancora per la Viterbese, al 15′ punizione dalla sinistra di Volpicelli e colpo di testa alto di Volpe. Alla mezzora, bolide dai 25 metri di Volpicelli, palla di poco alta. Il rosso a Signorini già ammonito taglia le gambe alla formazione di Torrente e così la Viterbese mette il match in ghiaccio.

Al 78′ il Gubbio resta in inferiorità numerica, Signorini già ammonito commette fallo su Volpe e si becca il secondo giallo. Nella parte finale di gara non succede più nulla. Con la Vittoria di oggi i gialloblù raggiungono quota 10 punti in classifica, domenica prossima è in programma la trasferta di Reggio Emilia.