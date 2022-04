Gubbio, giovane fermato con cocaina in tasca e nascosta dietro al contachilometri

GUBBIO – Un giovane è stato denunciato per spaccio dalle forze dell’ordine che hanno proceduto al suo controllo durante un posto di blocco stradale. Il ragazzo è apparso subito molto nervoso e, al di là del fatto che guidava un’auto intestata a una donna lombarda senza fornire spiegazioni, e in tasca gli sono state trovate due palline di polvere bianca, una da 7 grammi e l’altra da un grammo. Le autorità hanno proceduto a una verifica dell’auto, trovando all’interno un nascondiglio segreto che il giovane aveva ricavato dietro al contachilometri, dove era stata tagliata la griglia in plastica di protezione della scheda circuiti ricavandone un’intercapedine. Per estrarre il blocco strumenti, dove è collocato il contachilometri, il giovane utilizzava un ferretto che è stato trovato in auto. Con sé il conducente aveva anche 120 euro che gli sono state sequestrate, perché considerate provento di spaccio.