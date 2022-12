Gubbio, frontale tra due macchine: due in ospedale, uno in prognosi riservata

GUBBIO – Due persone sono state ricoverato all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, dopo essere rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto al Km 19,6 della variante Gubbio della Ss219, tra le uscite di Scheggia e Perugia. Si è trattato di uno scontro frontale tra una utilitaria e un pick-up. Il ferito più grave, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili e successivamente trasportato all’ospedale dall’elisoccorso Icaro. L’autista del pick-up riferiscono fonti sanitarie, è in prognosi riservata ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il passeggero, invece, ha riportato la frattura della mandibola. È ricoverato e tenuto in osservazione. Sarà poi valutato dai chirurghi per un eventuale intervento.