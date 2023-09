Gubbio fermato sul pari in bianco dalla Fermana

GUBBIO- Poco spettacolo al Barbetti in Gubbio-Fermana che finisce 0-0. Rossoblù bloccati ma anche i marchigiani non sfondano. L’azione più pericolosa del primo tempo è per Galeandro che al 27′ su cross di Spina prova la girata volante a pochi passi dalla porta, fa muro Calderoni che in scivolata si salva in angolo.

Nella ripresa Giandonato sfiora il montante e sempre lui al 29′ manda alto sopra la traversa di poco. Gubbio con 4 punti in 3 partite, martedì di nuovo tutti in campo al Porta Elisa di Lucca contro i rossoneri toscani.

Il tabellino

GUBBUIO (3-5-2): Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Frey, Chierico (22′ st Rosaia), Mercati (34′ st Casolari), Bulevardi (22′ st Di Massimo), Spina; Udoh (1′ st Montevago), Galeandro (7′ st Dimarco). A disp.: Greco, Portanova, Tozzuolo, Morelli, Corsinelli, Di Gianni. All.: Braglia.

FERMANA (3-4-1-2): Borghetto; Spedalieri, Padella, Calderoni; Laverone, Fontana (44′ st Vessella), Giandonato, Pistolesi (1′ st Santi); Misuraca; Curatolo (19′ st Grassi), Semprini (10′ st Montini). A disp.: Furlanetto, Mancini, Biral, Eleuteri, Esposito, Fort, Palmucci, Scorza, Benkhalqui, Tilli. All.: Bruniera.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (assistenti: Miccoli-Ingenito IV ufficiale Gallo)

NOTE: Spettatori: 1000 circa. Ammoniti: Spina (G), Braglia (G), Padella (F), Pirrello (G), Misuraca (F), Fontana (F), Calderoni (F). Angoli: 5-3. Recupero: 1′ pt; 3′ st.