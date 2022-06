Gubbio, ecco “Wonderlast music festival” con Gué Pequeno ed Eiffel 65

GUBBIO – Guè Pequeno e gli Eiffel 65 saranno gli ospiti d’eccezione sul palco della prima edizione del “Wonderlast music Festival”, il nuovo evento musicale che si propone come la grande novità dell’estate 2022 in Umbria e in centro Italia.

L’appuntamento è per il prossimo 8 luglio a Gubbio. Un format del tutto inedito per l’Umbria grazie alla regia della Qcevents, società eugubina che opera nell’ambito degli eventi e dell’intrattenimento musicale dal 2013.

Dopo quasi 10 anni di esperienza tra eventi, discoteche, radio e altro il 2022 segna il “cambio di passo” con un progetto ambizioso e importante per tutto il territorio, rivolto ad un pubblico giovane ma non solo: creare un Festival “a stampo europeo”.

“Wonderlast music Festival” è ispirato ai grande eventi del Nord Italia e dei paesi europei, con un programma che in questa prima edizione si svolgerà interamente in una sola giornata (Venerdì 8 Luglio) a Gubbio, nell’area della pista ciclabile (zona S.Biagio).

Una sola giornata ma molto intensa perché l’evento avrà inizio alle ore 18, terminerà alla mezzanotte su un grandissimo palco: 6 ore nelle quali si alterneranno più artisti di più generi musicali, da cantanti a djs.

E’ proprio questo che vuole essere Wonderlast, un’esperienza musicale e culturale capace di unire gusti diversi e tanti appassionati di musica anche di generazioni diverse, a prescindere dal genere musicale o dagli artisti stessi. Comun denominatore sarà la costante ricerca di innovazione.

Per questa prima edizione, tra i tanti che si esibiranno sul palco di Gubbio, due sono i nomi di spicco nel panorama nazionale.

Per la prima volta in Umbria in un concerto live si esibirà GUE’ PEQUENO (uno degli artisti più affermati del panorama Rap italiano, diventato famoso nel 2002 per essere stato la figura principale del trio Hip-Hop milanese CLUB DOGO) e gli EIFFEL 65 (gruppo musicale eurodance che ha fatto la storia della musica dance internazionale e che spopola anche tra un pubblico più maturo) pronti a garantire uno spettacolo senza precedenti.

Per tutte le info e gli aggiornamenti potete seguire le pagine social facebook: Wonderlast Music Festival ed instagram: wonderlastfestival.