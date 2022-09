Gubbio, ecco Vitale e Di Stefano. Debutto col Montevarchi, Braglia senza Mbakogu

GUBBIO – Con gli ultimi colpi di mercato, l’attaccante Lorenzo Di Stefano in prestito dalla Samp e Gaetano Vitale dal Monopoli – parte la stagione del Gubbio, che domani esordisce alle 14.30 al Barbetti contro il Montevarchi. Il tecnico Piero Braglia parla in conferenza stampa.

“Dobbiamo giocarcela e cercheremo di fare il nostro calcio. Sarà così già contro il Montevarchi: è una avversaria rompiscatole e aggressiva contro un allenatore bravo per la categoria. Per vincere bisogna dimenticare il calcio d’agosto e da adesso dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare. Noi guardiamo ai risultati perchè noi dobbiamo fare un campionato che ci deve dare delle soddisfazioni, sia ben chiaro.Modulo? Per me contano solo i risultati e restare attaccati alle avversarie che contano. Questo è un campionato difficile ma noi non dovremo avere problemi, dobbiamo fare la nostra partita e giocare sempre a certi livelli. Non bisogna mai scendere di livello: cattiveria, fame e aggressività sempre al massimo. Bisogna guardare sempre in casa nostra e non guardare le avversarie”. Sarà assente Mbakogu che tornerà la prossima settimana.