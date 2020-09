Gubbio, ecco un rinforzo a centrocampo: arriva Lovisa

GUBBIO – Un giovanissimo in mediana per il Gubbio. Dalla Fiorentina arriva in prestito Alessandro Lovisa, classe 2001, friulano di San Vito al Tagliamento, cresciuto nel Pordenone, l’anno scorso nella Primavera viola. Il calciatore friuliano sarà a disposizione nelle prossime ore di Torrente negli allenamenti e giungerà in rossoblù con la formula del prestito dalla società viola. Il mercato per adesso non dovrebbe rilevare ulteriori novità in entrata. Tutto dipende dalle uscite. Nel gruppo ormai è risaputo che sono in sovrannumero Cinaglia, Filippini, Munoz, Konate, Bangu ed El Hilali. Se non si troverà una nuova collocazione potrebbero essere addirittura reintegrati.